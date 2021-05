De Luca firma il protocollo per matrimoni e ricevimenti

di Monica De Santis

Approvato nella giornata di ieri dalla Regione Campania, un nuovo protocollo per il settore del wedding e delle cerimonie. Il protocollo dopo la firma è stato pubblicato nell’ordinanza numero 18 del Governatore Vincenzo De Luca. Le nuove indicazioni previste nel protocollo prevedono che ogni struttura dovrà individuare un addetto per la sala ed uno per la cucina. Questi dovranno essere responsabili della verifica della attuazione di tutte le misure di contenimento del rischio di diffusione del contagio previste nel presente protocollo. Il nominativo dei responsabili dovrà essere comunicato con anticipo alla Asl al Comune territorialmente competenti. Ed ancora ogni struttura dovrà comunicare sia all’Asl che ai Comuni competenti, i ricevimenti e le feste, con un preavviso di almeno 7 gg. rispetto alla data di svolgimento, indicando anche il numero di invitati previsto e predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare durante l’evento. Ogni struttura dovrà rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno. Poi ancora obbligo di adottare misure al fine di evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze; rilevare all’ingresso la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore ao 37,5 °C. Sempre nel protocollo regionale si precisa che il personale addetto che contingenterà l’accesso dovrà evitare assembramenti interni e dovrà verificare che i clienti indossino sempre le mascherine;

