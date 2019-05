De Luca, elezione Roberti segnale lotta a criminalità

“L’elezione di Franco Roberti e’ sicuramente un segnale di lotta alla criminalita’”. Lo sostiene il presidente della regione Campania Vincenzo DeLuca, che negli ultimi giorni ha accompagnato in diverse iniziative il capolista del partito Democratico nella circoscrizione meridionale. “Parliamo di una personalita’ indipendente – aggiunge – non e’ un uomo di partito, e’ una figura istituzionale che ha servito l’Italia e che rappresenta in maniera emblematicamente forte la voglia di combattere la delinquenza organizzata e garantire condizioni di vita civili”. Rispetto al risultato complessivo De Luca, che e’ andato in visita all’ospedale Pellegrini di Napoli, dove il personale, ma anche rappresentanti sindacali e di associazioni civiche, hanno tenuto un flash mob per sottolineare l’impegno contro la violenza e la camorra, sottolinea: “Ho rapporti di cordialita’, con tanti amministratori leghisti del Veneto e della Lombardia e cerco di non accentuare la polemica”. “Dobbiamo tenere occhi aperti – avvverte pero’ – perche’ riprendera’ il discorso sull’autonomia differenziata e avremo modo di confrontarci per sapere se vogliamo fare le persone serie o fregare soldi al Sud. Noi combatteremo perche’ non sia tolto un euro alla sanita’, ai trasporti e alla scuola”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia