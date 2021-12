De Luca, dosi a bimbi per non chiudere le scuole

“Il 16 dicembre comincia la campagna di vaccinazione per i bambini della fascia d’eta’ dai 5 agli 11 anni. Il giorno prima arriveranno le forniture di vaccini dedicate” . A dirlo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca questa mattina a margine dell’inaugurazione dei parcheggi di Piazza della Liberta’ a Salerno. “Abbiamo fatto – ha aggiunto – una scelta come Regione Campania di avere aree separate di vaccinazione per i bambini e per gli adulti per evitare promiscuita’; magari ritarderemo un po’ per gli adulti, ma e’ bene avere dei luoghi di vaccinazione dedicati per i bambini. Il giorno 16 saremo in alcune scuole, credo della provincia di Salerno e sicuramente della provincia di Napoli, dove i docenti, i presidi hanno gia’ preparato, con le famiglie, la campagna di vaccinazione per i piu’ piccoli. E’ un tema, come sappiamo tutti quanti, estremamente delicato, ma che va affrontato con equilibrio, con misura, ma sapendo che davvero la vaccinazione per i piu’ piccoli e’ essenziale per garantire la loro salute, la loro incolumita’, per avviare la fuoruscita dal calvario del Covid e per non chiudere le scuole”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia