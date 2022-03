De Luca: “Donne denunciate, la Regione è con voi”

di Monica De Santis

“Donne e ragazze, denunciata, non abbiate paura denunciate, la Regioni vi sarà accanto”. E’ questo in sintesi il messaggio che il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha lanciato prima di entrare in chiesa per partecipare ai funerali di Anna Borsa, la giovane donna uccisa per mano dell’ex fidanzato. “Di fronte a questi episodi, di una violenza inaudita, non ci sono parole. Un atto di barbarie che colpisce tutta la nostra comunità e non solo – ha detto ancora il Presidente della Regione Campania – E’ una cosa inaudita, difficile da commentare, abbiamo solo il dolore della famiglia e la testimonianza che possiamo dare noi di vicinanza umana. Sono cose incredibili. Sono cose incredibili, davvero incredibili”. Poi, come detto, parla del timore, da parte delle donne, di denunciare le violenze… “Abbiamo introdotto, già da anni, una legge regionale che fornisce alle donne che sono oggetto di violenza l’assistenza giuridica necessaria. – ha dichiarato ancora De Luca – Ricordiamo, anche tramite gli organi di stampa, che ogni ragazza, ogni donna che dovesse subire violenza può rivolgersi alla Regione Campania per ricevere tutta l’assistenza su tutti i piani”. Poi l’ingresso in chiesa e il saluto ai genitori e al fratello di Anna. Le istituzioni salernitane si sono strette tutte intorno alla famiglia della giovane. Presente in chiesa anche l’assessore e vice sindaco Paky Memoli, mentre nella giornata di venerdì, intorno alle 15 anche l’onorevole Piero De Luca, ha voluto esprimere la sua vicinanza alla famiglia di Anna Borsa, recandosi alla camera ardente, dove ha espresso ai genitori ed al fratello, tutta la sua vicinanza per questo momento di grande dolore che stanno vivendo.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia