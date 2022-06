De Luca, diretta Rai per D’Alessio e’ occasione promozione

“E’ per noi una straordinaria occasione per valorizzare e promuovere l’immagine di una nuova Napoli, della Campania e del Sud da trasmettere in Italia e nel mondo, la storia di un meridione di successo”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto alla presentazione del concerto evento per i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio che si svolgera’ il 17 e 18 giugno in piazza Plebiscito a Napoli. “Come Regione abbiamo voluto utilizzare la diretta Rai – ha spiegato De Luca – come occasione di promozione del nostro territorio e saranno lanciate 5 cartoline della Campania che rappresenteranno alcuni luoghi simbolo”. Le cartoline illustreranno piazza Plebiscito a Napoli, Procida Capitale della Cultura, Paestum, Ravello e piazza della Liberta’ a Salerno e la Reggia di Caserta. “Questo concerto – ha aggiunto il governatore campano – e’ anche un’occasione di allegria, di ritorno alla vita, alla normalita’ in un periodo che e’ delicato e proporremo i sentimenti della Campania e del Sud: l’umanita’”. Parlando dell’artista, De Luca ha evidenziato che “raggiungere i 30 anni di carriera significa essere protagonisti del mondo dello spettacolo e che siamo di fronte a un artista di grandissimo valore. Il fatto che sia un napoletano, un meridionale ad avere retto per cosi’ tanto tempo ci inorgoglisce anche perche’ e’ uno degli artisti italiani di maggiore proiezione internazionale”.

