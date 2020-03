De Luca: chiusi cantieri in Campania sino il 3 aprile 2020

Vincenzo De Luca ha chiuso con un’ordinanza la n. 19 della Regione (del 20/03/2020) tutti i cantieri della Campania fino il 03 aprile 2020 che non sono legati a servizi essenziali o all’emergenza sanitaria. Il governatore campano provvede anche a chiudere tutti gli uffici pubblici perché, a suo dire, non è possibile vedere ancora gente che chiede il certificato di nascita negli uffici anagrafe dei vari comuni.In sostanza nella Regione saranno interrotti tutti i lavori che non sono strettamente necessari alla gestione dell’emergenza come quelli per adattare gli ospedali alle nuove esigenze. I cantieri sono i luoghi di lavoro dove forse è più complesso mantenere le distanze di sicurezza viste le condizioni non facilissime presenti sui ponteggi. La chiusura dei cantieri limiterà ancora di più il numero di persone ”autorizzate” a circolare e quindi i controlli saranno sulle certificazioni false dovrebbero essere più semplici per carabinieri e polizia schierati in strada. Lo scopo del governatore è cercare quanto più possibile di evitare un contagio di massa in Campania per non dover far fronte a un’emergenza sanitaria insostenibile per la Regione.Per le conseguenze economiche della chiusura ai cantieri si potrà in molti casi far uso della cassa integrazione in deroga prevista nel decreto ”Cura Italia”.

