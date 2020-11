De Luca chiede ai sindaci di chiudere Lungomare, centri storici e ville

di Monica De Santis

Chiusura dei lungomare, delle ville comunali e di parte dei centri storici nel fine settimana, per evitare assembramenti e quindi contenere ancor di più la diffusione del coronavirus. E’ questo l’invito che il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha rivolto nella giornata di ieri ai sindaci della regione. Un invito alla collaborazione per cercare di regolamentare il flusso di persone in strada ed evitare assembramenti specie tra i più giovani che ancora oggi non riescono a mantenere le giuste distanze e in alcuni casi non indossano neanche la mascherina.

