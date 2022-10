De Luca chiama troglodita il Presidente Fontana

“Sono tra quelli che non hanno ancora smaltito l’emozione per l’elezione di Ignazio Benito Maria La Russa e quell’altro”. Lo afferma Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, intervenendo al convegno dei Giovani Imprenditori Confindustria a Capri. “La Russa e Fontana – aggiunge – non mi sembrano una grande scelta di innovazione politica. Fontana, un troglodita, e’ persino pericoloso perche’ in confronto Ferdinando di Borbone era un rivoluzionario. Berlusconi bisogna rispettarlo solo perche’ e’ una persona anziana ed e’ ancora in viaggio di nozze. Credo che il governo durera’ per la debolezza degli antagonisti e per le logiche di potere”.

