De Luca, Campania regione con meno decessi

“La regione Campania e’, oggi, la regione che ha il numero di decessi piu’ basso d’Italia in relazione alla popolazione residente”. Lo evidenzia il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo all’inaugurazione di un ambulatorio veterinario pubblico a Serre, nel Salernitano. Il ‘governatore’, ricordando che “tre mesi fa, l’Italia e’ stata aperta” ed e’ stata “consentita la mobilita’ interregionale”, sottolinea che la Regione, “da sola, ha fatto una scelta difficile che non ha fatto nessuna Regione d’Italia”. “Con la mia ordinanza del 12 agosto, abbiamo reso obbligatorio il test sierologico, il tampone a tutti i cittadini campani provenienti dall’estero e dalla Sardegna”, spiega. Da qui, l’aumento del numero dei positivi al coronavirus degli ultimi giorni. “Ma – ribadisce – e’ bene andare oggi a rintracciare quelli che portano il contagio dall’estero perche’ se li rintracciamo oggi salviamo la regione fra un mese”. “Tutti quelli che abbiamo individuato – rammenta – erano asintomatici. Se non li avessimo individuati oggi starebbero in giro per la Campania tremila persone contagiate portatori di Covid e fra un mese avremmo chiuso la Campania”. Per De Luca, questa scelta e’ andata nella direzione di “difendere la sicurezza delle nostre famiglie”.

