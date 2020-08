De Luca, campani evitino viaggi all’estero, anche programmati

“Ritengo doveroso invitare i nostri concittadini ad evitare viaggi all’estero eventualmente gia’ programmati”. Cosi’ il governatore campano, Vincenzo De Luca, in relazione all’andamento dei contagi nella regione. E aggiunge: “Desidero ringraziare le decine di dipendenti delle Asl e il personale sanitario rientrato dalle ferie per contrastare tempestivamente i possibili ulteriori casi di Covid, gli operatori della Napoli 1, dell’Istituto Zooprofilattico che hanno consentito di spegnere sul nascere il focolaio di Sant’Antonio Abate, dove e’ stata straordinaria la collaborazione dei cittadini e della sindaca, che ringrazio”. Secondo il presidente della Giunta regionale della Campania “senza senso di responsabilita’ tutto diventa piu’ difficile e grave”. La situazione, dice, “e’ pienamente sotto controllo ma occorre evitare comportamenti irresponsabili e sbagliati, come ad esempio recarsi nei Pronto Soccorso degli ospedali per sottoporsi a tampone appena rientrati dall’estero, senza considerare il periodo di incubazione del virus”. “Siamo ovviamente impegnati a fornire i risultati dei tamponi nei tempi piu’ rapidi possibili, tenendo conto del lavoro enorme che si sta facendo. L’impegno continua senza sosta, come e’ stato per l’intero mese di agosto. Parte a breve anche l’effettuazione dei tamponi per chi rientra dall’estero anche all’aeroporto di Capodichino”.

