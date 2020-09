De Luca: “Cambiamo il futuro della città di Salerno”

Da govenatore a eterno sindaco della città di Salerno. Vincenzo De Luca proprio non riesce a non togliere spazio al primo cittadino Vincenzo Napoli e, ancora una volta, in piena campagna elettorale torna a parlare della città di Salerno, chiedendo un cambiamento radicale, realizzando un disegno urbanistico. “Stiamo realizzando il disegno urbanistico definito molti anni fa con Bohigas. Cambiamo il futuro della citta’ di Salerno”, ha infatti dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della presentazione dell’inizio lavori del ripascimento litorale tratto Soccorso Amico-Polo Nautico Salerno. “Parte oggi il lavoro per un altro pezzo di litorale salernitano: rifacciamo la spiaggia da Mercatello fino al Polo Nautico, a Pastena. Si sta completando la progettazione per arrivare poi al fiume Irno e poi a fare la spiaggia davanti al lungomare Trieste. E’ un progetto di valore straordinario, che serve a potenziare l’economia del mare, la risorsa turistica della città di Salerno – ha detto il presidente di Palazzo Santa Lucia – Applicheremo questo modello di trasformazione urbana anche a Napoli. Tutta la zona orientale sarà trasformata”. Da qui, poi, ancora una volta attenzione puntata sull’aeroporto Salerno Costa D’Amalfi che, a detta di De Luca, dovrebbe essere completato “entro due anni e mezzo, tre anni e davvero cambiamo in destino di questa città e di questo territorio. Ci sono voluti coraggio e determinazione per fare tutto ciò – ha aggiunto – Ricordo le tante polemiche strumentali e vergognose quando abbiamo rifatto la spiaggia di Santa Teresa. Ci dicevano che toglievamo la spiaggia storica ai salernitani. Invece quella spiaggia si e’ triplicata. Guardiamo al futuro, avendo un solo obiettivo in testa: il lavoro. Questo è l’obiettivo per i prossimi mesi e anni, altrimenti diventa difficile capire di cosa dovrebbe vivere questa città e questo territorio”, ha concluso il governatore. De Luca ha poi lanciato un appello ai cittadini chiedendo rigore e senso di responsabilità per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: “”Abbiamo realizzato in 20 giorni 120 posti di terapia intensiva. Li realizziamo ovviamente in preparazione dell’emergenza. L’Oms, Organizzazione Mondiale della Sanità, ci ha detto che tra ottobre e novembre attende una ondata pericolosissima di contagi sul piano mondiale”, ha dichiarato spiegando che ancora in queste ore “non sto facendo la campagna elettorale ma sto lavorando per garantire sicurezza alle nostre famiglie. Avremo ancora più posti in terapia intensiva disponibili”. E in tema di scuola, il presidente uscente ha annunciato che, entro il 24 settembre, saranno completati tutti i test sierologici a 140mila dipendenti delle scuole, personale docente e non docente. “Devo chiedere rigore di comportamenti, senso di responsabilità, indossare la mascherina durante la movida e lo dico soprattutto ai ragazzi. Avremo una situazione pericolosa con l’apertura dell’anno scolastico ed i ragazzi delle quinte, degli ultimi anni, di ritorno dalle vacanze e che fanno la movida, cominceranno a vivere di nuovo in famiglia. Bisogna fare attenzione ed essere attentissimi per governare questo problema in sicurezza”, ha detto rivolgendosi ai giovani.

