De Luca, al via lavori per ospedali, faremo turni di 24 ore

“Ci e’ stato consegnato il progetto esecutivo di un lavoro enorme per costruire il nuovo ospedale Ruggi d’Aragona a Salerno. Si sta facendo la validazione del progetto e per fine estate faremo la gara per realizzare il nuovo ospedale per oltre 300 milioni”. Lo ha detto il presidente della Regione Camoania Vicnenzo De Luca sottolineando che “tutte le gare che faremo da oggi come Regione – ha detto – devono prevedere il terzo turno di lavoro, cioe’ la previsione apertura del cantiere 24 ore su 24, per tentare di finire la costruzione di un ospedale di 700 posti letto in tre anni non in trenta anni”. Inoltre “all’ospedale San Gennaro di Napoli alla Sanita’ cominciano i lavori a luglio per il primo centro residenziale per 18 posti letto e presenteremo nel mese di luglio i lavori complessivi dell’Ospedale San Gennaro-Annunziata e per gli Incurabili nel centro storico di Napoli, per un investimento complessivo di 150 milioni di euro. All’Annunziata in particolare ci sara’ un ospedale di comunita’ pediatrico. Siamo anche in drittura di arrivo per la parte amministrativa e urbanistica per il nuovo Santobono. Mentre ci prepariamo ad affrontare in maniera organizzata il covid per dare sicurezza e serenita’ ai cittadini, continua il nostro lavoro di riorganizzazione generale del sistema sanitario campano, nonostante il ministero della salute”.

