De Caro al sindaco Lanzara: “Facciamo pagare a quelle persone cui abbiamo promessi i soldi”

Un messaggio vocale su Whatsapp dell’assessore Giovanni De Caro al sindaco Lanzara, riapre la questione morale a Castel San Giorgio. Qui c’è grande fermento per l’invio da parte della Gori di bollette pazze, con quasi tutti i sindaci della zona sul piede di guerra. Ma la mancata partecipazione del sindaco Lanzara ad una importante riunione ha scatenato numeroso polemiche. “Paola, ascolta: io volevo sapere la situazione Gori perchè la gente mi sta martellando per questo fatto delle bollette Gori. Se hai fatto qualcosa ti prego di fare un atto ufficiale e di metterlo sull’Urp del Comune così lo rendiamo pubblico a tutti e la gente la smette di dar fastidio”. Inizia così il vocale di De Caro che poi in un altro messaggio spiega di essere stato messo in mezzo per risolvere la questione visto che la gente si rivolge a lui.

