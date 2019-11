Daspo ad un tifoso di Salerno durante derby basket ad Avellino

Non solo nel calcio. Arriva infatti il Daspo anche ad un tifoso in occasione di una gara di basket. Il protagonista è un supporter salernitano ritenuto responsabile di violenza e minacce poste in essere durante l’incontro di pallacanestro Scandone Avellino – Virtus Arechi Salerno, disputatosi lo scorso 16 ottobre.

Al termine dell’incontro, peraltro già caratterizzato da cori e provocazioni tra le opposte tifoserie, nei pressi delle biglietteria dell’impianto sportivo, alcuni tifosi ospiti, armati di cinture per pantaloni, hanno raggiunto un gruppo di tifosi irpini e solo il tempestivo intervento delle Forze di Polizia ha evitato che le opposte fazioni venissero a contatto. Gli accertamenti esperiti da personale del Gabinetto di Provinciale di Polizia Scientifica e da personale della Digos, hanno consentito di identificare uno tra i tifosi salernitani più esagitati.

