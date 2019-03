Dario Vassallo cittadino onorario di Fiorano

di Erika Noschese

«Dario Vassallo è cittadino del mondo e quindi anche di Fiorano Modenese». Parole di elogio quelle che la giunta comunale del Comune in provincia di Modena, guidata dal sindaco Francesco Tosi ha espresso nei confronti di Dario Vassallo (nella foto), fratello del sindaco pescatore ucciso per mano di ignoti con colpi di pistola, andati tutti a segno come emerso recentemente. la volontà di conferire la cittadinanza onoraria a Dario Vassallo è stata espressa nel Consiglio Comunale svoltosi lo scorso 28 febbraio. solo recentemente l’amministrazione comunale di Fiorano Modenese ha intitolato il cortile dell’Ufficio tecnico del Palazzo di Città al sindaco pescatore. La cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria è in programma per il prossimo 11 marzo, alle 19, presso il teatro astoria. successivamente, si terrà lo spettacolo teatrale “Il sindaco pescatore” con ettore Bassi. all’incontro parteciperanno e interverranno i ragazzi dell’associazione di promozione sociale studentesca “renovatio crew” del liceo Formiggini di sassuolo. Tante le proposte avanzate in questi anni dal fratello del sindaco pescatore, volte alla protezione dell’ambiente. Tra queste, la proposta di legge sulla “Pulizia dei fondali marini”, secondo il progetto iniziato ad acciaroli nell’ottobre 2010, dove i pescatori recuperano e riciclano la plastica, il vetro e l’alluminio che si impigliano nelle loro reti. nel settembre 2016 questo progetto è stato scelto dal Dipartimento di stato americano per rappresentare l’Italia alla conferenza mondiale sugli oceani. appartiene sempre alla fondazione Vassallo la proposta per il riconoscimento del Giglio Marino come specie protetta, indirizzata alla regione Campania.

