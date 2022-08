Danni del maltempo, operai a lavoro per sistemare via Filettine

di Monica De Santis

“A seguito dei danni causati dal maltempo di questa notte (lunedì notte per chi legge, n.d.r.) in via Filettine, mi sono già attivato facendo intervenire la Provincia di Salerno, i cui operatori stanno provvedendo in questo ore a mettere in sicurezza il tratto stradale, coadiuvati dalla Polizia Municipale di Pagani, per poi ripristinare con pulizia, fresatura ed asfalto il manto stradale nella giornata di domani (oggi per chi legge, n.d.r.). A comunicarlo con una nota ufficiale è il Consigliere Provinciale e Presidente del Consiglio comunale di Pagani Gerardo Palladino, dopo i danni che si sono registrati lungo il tratto di strada a causa della violenta pioggia che nella notte di lunedì è caduta su Pagani, così come in altri comuni del salernitano… “Via Filettine è stata già inserita tra le strade che saranno oggetto di ripristino dell’asfalto ad inizio autunno. Le procedure di gara presso la Provincia di Salerno sono, infatti, già in corso e presto inizieranno anche i lavori di adeguamento di tutto il tratto stradale”. Via Filettine non è l’unica strada che a breve sarà oggetto di lavori di manutenzione da parte dell’Ente Provincia. Infatti, saranno diverse le strade provinciali salernitane che grazie a nuovi fondi saranno risistemate ed adeguate.

