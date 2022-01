D’Angelo: “I medici di base pronti se la Regione e l’Asl dovesse farne richiesta”

di Monica De Santis

“L’ordine dei medici di Salerno è sempre a disposizione, e pronta ad aiutare come può, ma ogni decisione, in merito alla somministrazione dei vaccini anti covid, non può essere presa da noi, ma a deve essere presa a livello regionale, con precisione dalla Regione Campania”. A parlare è il dottor Giovanni D’Angelo, presidente dell’Ordine dei Medici di Salerno, che spiega e precisa che… “Alcuni medici di base stanno già somministrando i vaccini anti covid, presso il loro domicilio, il loro studio professionale. Ovviamente non ho un elenco dei medici che lo stanno facendo, perchè attualmente non è possibile averlo. Per una maggiore adesione, ogni decisione deve arrivare dalla Regione l’unica deputata a stabilire chi può somministrare questi vaccini, che lo comunica alle Asl di competenza dei vari territori, che hanno il compito della gestione della campagna vaccinale contro il Covid – 19”. Intanto presso i medici di base prosegue la campagna di vaccinazione contro l’influenza… “I medici di base, così come i pediatri stanno proseguendo a somministrare il vaccino contro l’influenza stagionale, che per i bambini, così come per le persone anziane ed i soggetti fragili, mi piace ribadirlo, è consigliabile”.

