Damiano Cardiello incassa anche il sostegno di Fratelli d’Italia

di Erika Noschese

Il candidato sindaco Damiano Cardiello incassa il sostegno di Fratelli d’Italia che, ad Eboli, sembra intenzionato ad andare con la coalizione di centrodestra, a dispetto di quanto accaduto nelle altre grandi città al voto. Ad annunciare la decisione della sezione locale del partito guidato a livello nazionale da Giorgia Meloni, il commissario cittadino Vincenzo Morriello che “sentita la maggioranza degli iscritti e di intesa con i vertici provinciali e regionali, dopo attenta valutazione del quadro politico locale, annuncia l’appoggio del partito alla coalizione civica guidata dal candidato sindaco, l’avvocato Damiano Cardiello – ha dichiarato il commissario cittadino di FdI – Tale scelta si pone lungo tre direttrici: la lunga storia di militanza e coerenza nel centro destra di quest’ultimo; la natura civica che da garanzie di una ampia coalizione a sostegno tesa ad includere e la totale disponibilità ad una collaborazione programmatica fatta di proposte condivise”. Morriello ha inoltre annunciato che nella Città di Eboli FdI sarà presente con una lista forte e identitaria che dia sostegno al progetto messo in campo, “senza alcun veto nei confronti di altri partiti o associazioni del territorio. La prerogativa di un centro destra unito e allargato alle realtà civiche, di cui il candidato sindaco è garanzia, sarà la carta vincente per il buon governo del territorio. La scelta di convergere su Damiano Cardiello è stata dettata dalla volontà di una scelta civica sulla quale ci si augura possano convergere anche gli altri partiti del centro destra – ha aggiunto – FdI, pur avendo tra i suoi iscritti personalità di grande rilievo che potevano essere proposti quali candidati sindaci, proprio per cercare l’unità del centro destra, ha preferito convergere su un candidato capace di aggregare ulteriori segmenti della società cittadina”. Cardiello ha già incassato il sostegno dell’Udc e di Cambiamo. A questi si aggiunge ora Fratelli d’Italia mentre resta da capire la posizione di Forza Italia che sta provando a struttura il partito sul territorio.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia