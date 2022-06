“Dalla sindaca solo fumo negli occhi. Ha preso in giro anche la maggioranza”

di Luca Capacchione

Dopo la prima seduta di consiglio comunale a Battipaglia finita in rissa, non sono tardati ad arrivare i commenti della politica cittadina, molto critici verso quanto accaduto durante la riunione dell’assise cittadina. Emblematico e riassuntivo della situazione lo striscione esposto in aula dal pubblico partecipante. “Pompa si, pompa no, pompa forse. Oltre quattro ore di pubblica assise sono bastate per discutere un solo punto all’ordine del giorno riguardante la mozione dell’opposizione sulla revoca della delibera di Giunta per l’impianto di carburante al centro della città. Uno spettacolo indegno, l’ennesimo, offerto alla città – dichiara Battipaglia Radici e Valori in una nota – La Sindaca è ormai isolata; addirittura necessita di una pausa per illustrare alla sua maggioranza ciò che aveva poco prima proposto nel Consiglio, dimostrando mancanza di leadership e poca concertazione con le sue forze politiche. La Giunta, vera protagonista della vicenda, totalmente assente e silente. Ed intanto la città langue, invoca una classe politica che sappia governarla e guidarla verso gli anni futuri! Invece di stare appresso all’approvazione di atti amministrativi mirati a soddisfare gli interessi di pochi, l’amministrazione si impegni sui grandi temi, utili all’intera comunità, impegnando finalmente la politica e il consiglio comunale sull’approvazione del PUC, sul modo di intercettare i finanziamenti pubblici e favorire i progetti di finanza, la promozione del turismo e delle eccellenze del territorio, la bonifica delle vecchie discariche e il controllo del sistema dei rifiuti pubblico e privato sul nostro territorio, l’emergenza sicurezza e quella sociale”. “Il sindaco ha fatto dispregio del regolamento del consiglio comunale è stata sotto agli occhi di tutti i cittadini. Sicuramente il rumore di specchi graffiati è stato il protagonista delle cinque ore di discussione a cui li abbiamo costretti – ha detto a margine della seduta il consigliere Mirra di CivicaMente – La proposta della Sindaca è volta a gettare fumo negli occhi, prendere tempo per non permettere il ricorso al TAR contro l’impianto di rifornimento e per non permettere il voto della mozione della minoranza. Perchè non avete nemmeno il coraggio di votare contro? Abbiamo, poi, capito che gli stessi consiglieri di maggioranza sono stati presi in giro dal loro Sindaco in merito alla firma della convenzione tra il privato e il Comune. Solo con insistenza abbiamo sentito dalla Segretaria Comunale parole chiare sulla firma della convenzione, avvenuta nel mese di maggio, mentre fuori dai banchi componenti della maggioranza giuravano che non avesse avuto luogo. Infine, abbiamo capito che un consigliere di minoranza ha ormai già un piede in maggioranza; ma vogliamo ringraziare gli altri consiglieri comunali dei gruppi di opposizione perchè ieri abbiamo dimostrato che con l’unione ed un fronte compatto siamo capaci di mettere in seria difficoltà l’amministrazione. Nonostante tutto questo, noi andremo avanti, con la petizione accanto al comitato Prima Battipaglia e con il ricorso al Tar insieme ai consiglieri di minoranza”.

