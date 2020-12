Dal Comune l’ok alla proroga per i tre vigili urbani: in Regione Campania fino al 31 dicembre

di Erika Noschese

Saranno al servizio della giunta regionale della Campania, guidata dal presidente Vincenzo De Luca, fino al prossimo 31 dicembre 2020 i vigili urbani finiti al centro delle polemiche dopo che la Corte dei Conti ha acceso i riflettori per presunto danno erariale. Nei giorni scorsi, dal Comune di Salerno è giunto l’ok alla proroga per Giuseppe Muro, Giuseppe Polverino e Claudio Postiglione. Di fatti, la Direzione Generale per le Risorse Umane della Giunta Regionale della Campania lo scorso 26 novembre ha chiesto l’autorizzazione alla proroga del comando dei 3 vigili urbani in questione e l’amministrazione Napoli, il giorno successivo ha spresso preliminare nulla osta alla proroga richiesta riservandosi di formalizzare il procedimento a conclusione dell’istruttoria da parte della Regione Campania. C

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia