Dal 21 marzo tornano le navi da crociera, attesi 70mila passeggeri

di Monica De Santis

Saranno oltre 70mila i passeggeri che arriveranno a bordo della navi da crociera a Salerno per la stagione 2022. Una stagione crocieristica che è stata presentata ieri mattina alla stazione marittima e che ha come scopo il rilancio della città e il favorire la permanenza dei turisti. La prima nave che attraccherà al porto di Salerno è prevista per i prossimi giorni, l’ultima il 10 dicembre con l’attracco alla stazione marittima di Artania, ultima crociera dell’anno. “Dopo due anni di stop, a causa dell’emergenza sanitaria – spiega Orazio De Nigris, Ad Ati Salerno Stazione Marittima – avevamo bisogno di questa ondata di ottimismo. Una ripartenza di cui se ne sentiva il bisogno, sia come azienda che come territorio. Siamo in trattative per chiudere accordi con altre compagnie e questo ci fa ben sperare nel raggiungimento del traguardo delle 80 navi che arriveranno a Salerno”. De Nigris, spiega anche che rispetto agli anni precedenti alla pandemia, la situazione è completamente diversa… “Mentre prima avevamo una programmazione triennale, oggi riusciamo a collaborare con le compagnie crocieristiche anche su orizzonti più a breve termine. Quindi ci aspettiamo già da giugno, al più tardi da luglio, dei nuovi arrivi”. Concentra la sua attenzione sul nuovo molo, finalmente adeguato all’arrivo delle navi da crociera Giuseppe Amoruso, Presidente Salerno Terminal Passeggeri… “Il dragaggio è finito, come anche l’allargamento dell’imboccatura. Opere, queste che sono state realizzate da poco e sono necessarie per fare in modo che la stagione crocieristica possa evolvere al meglio. Il crocierista sarà libero di poter accedere in città senza vincoli, scegliendo se voler fare una passeggiata sul lungomare, oppure nel centro storico. Ci stiamo, finalmente, apprestando a vivere un anno, dove il polo crocieristico sarà realmente funzionale e funzionante al 100%”. Mentre parla della città del futuro, l’onorevole Piero De Luca… “Si avvia una stagione rivoluzionaria per la città di Salerno. Prende forma la nostra idea di città turistica, che si appresta a diventare uno degli hub crocieristici più moderni ed avanzati di tutt’Italia, con una stazione marittima all’avanguardia in pieno centro cittadino. Salerno si predispone ad accogliere centinaia di migliaia di crocieristi e in generale milioni di turisti tutto l’anno, non solo d’inverno con le luci d’artista. Era questo il nostro obiettivo e credo che finalmente ci siamo riusciti”. Info point e ragazzi addetti all’accoglienza dei turisti, così l’amministrazione comunale si sta organizzando per l’arrivo delle navi da crociera, ma soprattutto per offrire ai turisti il miglior servizio possibile, all’altezza di una città davvero turistica. “Abbiamo fatto una convenzione con i due istituti alberghieri della città – spiega l’assessore al turismo Alessandro Ferrara – che si occuperà della prima accoglienza, e anche di accompagnarli in visita alle bellezze della nostra città”. Mentre il sindaco Napoli vede questa programmazione degli sbarchi crocieristici, come un vero segnale di ripresa e ripartenza… “Sembra che finalmente che si ritorni nella vita ordinaria con prospettive di successo anche importanti. E’ evidente che l’arrivo di tutte queste navi è molto importante sotto il profilo del marketing, perchè sono certo, con dati alla mano, che chi viene a Salerno, anche solo per poco, poi ci ritorna, perchè noi offriamo una buona ospitalità e tante eccellenze architettoniche e non solo”. L’arrivo delle prime due è fissato per il 21 marzo, giorno d’inizio della primavera. Attraccheranno contemporaneamente la tedesca Mein Schiff 6 (che attracchera anche il 28 marzo e il 30 marzo) della Tui Cruises e la Spirit of Discovery dell’inglese saga. Due le navi previste anche per il 7 aprile, si tratta dell’Artemis, poi ancora arrivi l’11 aprile, il 22, 27 e 28 aprile così via fino a dicembre 2022.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia