Dal panettone ai dolci con le castagne ecco cosa preferiscono i salernitani

di Monica De Santis

“In questo periodo stiamo lavorando molto bene. Le vendite vanno bene, la tradizione viene ancora rispettata. Ciò che stiamo registrando a causa delle ordinanze sia nazionali che regionali è un calo nelle ordinazioni dei buffet. Alcuni erano stati prenotati, ma dopo l’ultima ordinanza di De Luca, è stato tutto annullato. Un peccato, davvero, ma purtroppo se queste sono le disposizioni non possiamo farci nulla”. A parlare è Dario Attanasio, titolare insieme alla sua famiglia della Pasticceria Lia, aperta 36 anni fa dai suoi genitori, in via Poseidonia 100/102. Attanasio spiega come si sta presentando il Natale 2021 per il settore dolciario… “Ci sono ancora persone che acquistano come regalo per amici e parenti, panettoni artigianali o altri tipi di dolci. Però il 90% delle vendite di questo periodo sono tutte per la famiglia. I dolci che stiamo vendendo e che ci stanno ordinando sono quelli che si consumeranno durante le giornate di festa che stanno arrivando”. Sta di fatto che i dolci più venduti al momento restano quelli della tradizione, come conferma lo stesso giovane pasticciere… “Al momento i dolci piu richiesti sono i panettoni e ovviamente i dolci natalizi come mostaccioli e divini amori. Quest’ultimo per chi non lo conosce è un dolce di tradizione alla pasta di mandorla, al gusto limone e arancia ricoperti con zucchero fondente”. Quali sono i tre ingredienti che identificano la sua pasticceria e la rendono riconoscibile? “Sicuramente la lavorazione artigianale. La pasticceria classica di una volta, preparata con amore, devozione e rispetto delle ricette”. Il vostro dolce delle feste è? “Quello più richiesto, quello che vendiamo di più, ma diciamo anche quello per il quale i clienti si rivolgono a noi sono i calzoncelli di castagna. Un dolce di origine cilentana, che ormai è diventato una tradizione anche a Salerno e che noi vendiamo moltissimo”. si vendono più dolci per le vigilie, oppure per il giorno di Natale, o Santo Stefano o il primo dell’anno? “I giorni in cui si registrano un maggiore aumento delle vendite sono la vigilia di Natale e la vigilia di Capodanno. Cala la vendita di dolci invece per il giorno di Natale, per Santo Stefano e per il primo dell’anno. Ma è un calo scontato le persone solitamente in queste giornate consumano quello che è rimano dai due cenoni”. Un consiglio ai clienti per le imminenti festività? “Sicuramente un augurio per le feste a tutti. Ul consiglio che piu mi sento di dare in questo momento è di passare le feste con la famiglia che resta la cosa piu cara che abbiamo e di degustare prodotti artigianali, realizzati con materie prime locali. Bisogna mantenere viva la nostra economia e far continuare a vivere aziende come la mia, aziende a conduzione familiare, dove chi entra non solo trova prodotti di ottima qualità, ma anche cortesia, cordialità e simpatia”.

