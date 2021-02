Dai Salernitana, vinci anche sul campo

di Marco De Martino

Seconda trasferta di fila per la Salernitana che è attesa, questa sera in anticipo alle ore 19, dalla difficile sfida contro la Reggiana. Un match che sarà caratterizzato, inevitabilmente, da toni agonistici assai elevati dopo quanto accaduto all’andata. La Reggiana perse la gara dell’Arechi a tavolino per mancata presentazione sul terreno di gioco a causa del focolaio di covid-19 che esplose nel gruppo emiliano causando il contagio di ben venti elementi tra calciatori e staff tecnico. Il comportamento della Salernitana, assolutamente corretto in termini di regolamento, non piacque alla società neopromossa che attaccò con parole durissime il club di Lotito e Mezzaroma. Uno strascico polemico che avrà, quasi certamente, un risvolto anche in campo questa sera, complicando un match già di per sé difficile per la Salernitana.

