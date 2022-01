Da Sapri ad Angri ecco quali sono i progetti finanziabili per la Regione

di Monica De Santis

E’ stata pubblicata lo scorso 5 gennaio la graduatoria in merito POC Campania 2014/2020 – Linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”, che prevede risorse per complessivi €.2.150.000,00 destinate alla definizione di un Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale. Di questi fondi € 2.000.000,00 sono destinati ai Comuni non capoluogo di provincia per proposte in forma in partenariato tra non meno di 5 Comuni volti alla realizzazione di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale; € 150.000,00 per azioni di promozione e comunicazione delle iniziative. L’elenco della graduatoria di merito delle proposte progettuali ammissibili è composto di 89 proposte tra queste diverse riguardano i comuni del salernitano. In nona posizione della graduatoria c’è il comune di Maiori con un finanziamento ammissibile di €100000 per “La magia degli elementi itinerari tra luce, acqua ed artigianato locale”. Segue sempre con una finanziamento ammissibile di €100000 il comune di Capaccio con il progetto dal titolo “Cilento Travel Experience”. €100000 di finanziamento ammissibile anche per il comune di Pollica per “Cilento, un modo di vivere” e €100000 sono stati stanziati anche per il comune di Sessa Cilento per “Segreti d’autore” 11° edizione della rassegna di teatro e mostre diretta da Ruggero Cappuccio. In diciottesima posizione della graduatoria c’è il comune di Felitto che ha ottenuto €100000 di finanziamento ammissibile per “Viaggio nell’itinerario turistico culturale ed enogastronomico dei sapori d’autunno”. €100000 è il finanziamento ammissibile anche per il Comune di Oliveto Citra e per il progetto “Exempla il territorio si fa storie 2021” Così come per Caggiano e il suo “Alan Lomax viaggio nelle terre delle mille voci” giunto alla quinta edi zione. Ancora finanziamento ammissibile di €100000 per i comuni di Minori per “Anima verso itinerari d’arte e cultura benessere in costiera”, per il comune di Ascea con “La millenaria fiera della Croce di Stio” giunta alla 52esima edizione, per il comune di Campagna con “A Chiena. Un viaggio tra arte natura e storia nella comunità di Campagna, Palomonte, Roscigno, San Cipriano Picentino, e Serre. Ed ancora Nocera Inferiore con “Le città dell’agro, un legame senza tempo storia di santi e tradizioni, il comune di Polla per “Un paese antico che guarda al futuro” festival Internazionale del folklore e rassegna musicale della zampogna e ciaramella 36esima edizione. Ed ancora finanziamento ammissibile di €100000 per il comune di Bellizzi per “Avalance Day”, per il Comune di Baronissi con “Arte e sacro, l’arte sui sentieri dello spirito”, per il comune di San Valentino Torio con “L’infiorata, esaltazione dei cinque sensi tra citta dellarte e turismo esperenziale”, Montecorvino Rovella per il progetto “Pic, picentini itinerari comune”, Novi Velia per il progetto “Salone del turismo religioso culturale e naturale”, Sala Consilina per il progetto “Itinerario di religione e gusto”. Finanziamento ammissibile di €99.991,80 per il comune di Sapri per il progetto “Tracce di rivoluzione. Le Terre del bussento oltre Pisacane”. Un finanziamento ammissibile di €100000 per il comune di Bellosguardo per il progetto “Voci del Sud” sedicesima edizione. €70000 è la cifra finanziabile per il comune di Cuccaro Vetere per il “Palio del ciuccio e dintorni. Mentre la “Valle dell’orchide”a ventitreesima edizione di Sassano ha ottenuto un finanziamento ammissibile di €100000 così come la “Festa del vino. Brindisi d’eccellenza dalle sponde del calore alla terrazza del Cilento” promossa dal Comune di Castel San Lorenzo. Finanziamento ammissibile di €100000 anche per altri due comuni Castelnuovo Cilento con “Castrumnovum, la tradizione mai scena tra fiabe e poesie aforismi” e quello di Angri per il progetto “Sognando il Natale tra i borghi”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia