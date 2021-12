Da Salerno per Natale arriva un sostegno la ricerca oncologica pediatrica

Chi ha più bisogno di rinascere di un bambino o di un ragazzo ricoverato in oncologia pediatrica? Ognuno di noi può essere parte della cura. Come? Anche questo Natale tutti possono sostenere la ricerca oncologica pediatrica scegliendo tra diverse opzioni dell’Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma OPEN OdV: le Formelle – l’albero della vita, l’angelo custode e il passerotto – realizzate dalla Ceramica Artistica Solimene di Vietri sul Mare e disegnate dall’artista Laura Marmai (di diametro 9 cm); la Sweet Box, contenente scorzette di arancia e torroncini di fichi in cioccolato fondente della Cioccolateria Greco (400gr), confezionata in scatola regalo disegnata da Nello Ferrigno; il Panettone della ricerca realizzato dallo Chef due stelle Michelin Gennaro Esposito e dal Maestro Pasticciere Carmine Di Donna ai gusti tradizionale, all’albicocca Pellecchiella del Vesuvio e al cioccolato. In particolare, mettere questi cadeau sotto l’albero, significa donare un futuro migliore ai nostri piccoli guerrieri e alle loro famiglie sostenendo il progetto Chance del Ceinge – Biotecnologie Avanzate di Napoli diretto dal Professore Mario Capasso. Il progetto ha l’obiettivo di analizzare, in tre anni, il Dna di 500 bambini con tumore pediatrico per rilevare alterazioni genetiche ereditarie che predispongono allo sviluppo del cancro. Due sono gli aspetti di questo progetto dedicato ai bambini: conoscere i meccanismi molecolari che sono alla base della carcinogenesi; migliorare la gestione clinica del paziente, indirizzando il medico verso l’utilizzo di trattamenti personalizzati. Un ringraziamento speciale allo Chef Gennaro Esposito e al conduttore Pippo Pelo, amici e supporters storici della Open, che anche quest’anno hanno scelto di sostenere la ricerca oncologica pediatrica. Dove trovare i doni Open: I doni del Natale Open 2021 sono disponibili sullo shop della OPEN (https://www.openonlus.org/shop/natale-open-2021/) o presso: OPEN – sede di Salerno Via Laurogrotto, 19 – T. 089 2750530; M. 368 7609253; Open – sede di Napoli c/o l’Ospedale Pausilipon – Via Posillipo, 226 – T. 081 5751825; Chicca Collezioni Piazza Portanova, 31 – 84122 Salerno; Ricciardi Moda Via Velia, 20, 84122 Salerno. In più si unisce e sposa la causa della Open anche il Gruppo Andromeda garantendo la spedizione gratuita dei cadeaux acquistati on line in tutta Italia.

