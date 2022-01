Da Salerno a Torino due giovani talentuosi salernitani fondano MoneyViz

La 15esima edizione di Casa Sanremo, l’hospitality ufficiale del Festival, porta con sé un’importante novità grazie al Moneyviz Privè, uno spazio in cui esperti di blockchain e del mondo della finanza più tradizionale parleranno al grande pubblico di questi temi sempre più attuali, in modo semplice e comprensibile anche ai meno esperti. Moneyviz rappresenta un’assoluta innovazione nel campo della fiscalità fondata da due giovani talentuosi salernitani: Gabriele Del Mese e Vincenzo Pone. Il primo, torinese d’azione, è un imprenditore specializzato nell’elaborazione di algoritmi e backtesting di sistemi di trading, mentre Pone, dottore commercialista, revisore contabile ed esperto di fiscalità internazionale, è il fondatore di Sartoria Fiscale, a Cava de’ Tirreni. La grande novità di Moneyviz è stata lo sviluppo del primo e unico software, completamente automatizzato ed online, che fornisce un modello pre-compilato per la dichiarazione dei redditi degli investimenti “alternativi” (dalle criptovalute agli investimenti in ETF, azioni ed altri strumenti finanziari come opzioni e derivati negoziati su intermediari esteri). Moneyviz arriva a Sanremo dopo aver chiuso la sua prima campagna di crowdfunding, andando ben oltre le aspettative. La start-up fintech di Gabriele Del Mese, infatti, ha raccolto ben 125mila euro in meno di tre ore, diventando la seconda campagna più “veloce” a terminare un round sulla piattaforma WeAreStarting.it dal 2015. Tantissimi gli investitori che non sono riusciti a completare la procedura a causa del numero elevatissimo di richieste concentrate in pochissimo tempo, mentre hanno preso parte al round investitori istituzionali del calibro di Giuseppe Tempio, angel investor già top manager di Alkemy S.p.A., co-founder di SeoLab e PerformUp. “Siamo entusiasti della risposta del mercato”, dichiara Gabriele Del Mese, CEO e fondatore di Moneyviz, “ci aspettavamo l’interesse degli investitori ma non pensavamo che la raccolta finisse in poco più di due ore. Colgo l’occasione per ringraziare i tanti che non hanno fatto in tempo a partecipare: la loro fiducia, unitamente a quella dei nostri nuovi compagni di viaggio, sarà uno stimolo a crescere fin da subito”. Con le risorse raccolte Moneyviz punta a sviluppare ulteriormente la piattaforma aggiungendo sempre più integrazioni native con broker esteri e intensificando l’integrazione con il mondo crypto (incluso il supporto fiscale alla DeFi). Oggi parte l’esperienza sanremese di Moneyviz che, ogni giorno, ospiterà nel suo Privé un palinsesto legato al mondo della divulgazione sui temi sia dell’economia tradizionale che di quella legata al settore delle criptovalute. “Con la stessa emozione e determinazione della prima edizione guardo con fiducia al futuro di Casa Sanremo facendo tesoro delle tante esperienze vissute in questi anni. Da sempre, il nostro è stato un palcoscenico privilegiato da cui lanciare importanti novità in diversi settori: dalla moda al benessere, dal design al food. Quest’anno tocca al tema degli investimenti e delle criptovalute, in cui Moneyviz è davvero pioniera. Siamo felici di ospitare questi talk di approfondimento e siamo sicuri che questa sia soltanto la prima di una lunga serie di iniziative di successo che ci vedono coinvolti insieme” così Vincenzo Russolillo, Patron di Casa Sanremo commenta la partecipazione di Moneyviz all’evento. Nella prima serie di appuntamenti Vincenzo Pone, co-founder di Moneyviz, discuterà di aspetti fiscali e legali del mondo cripto con Michele Ficara Manganelli (Swiss Blockchain Consortium), Carlo Alberto Micheli (Cryptotax), Dario Deotto (Commercialista Telematico), Stefano Capaccioli e Paolo Luigi Burlone (Coinlex). Spazio, poi, ai mercati finanziari e alla corretta gestione patrimoniale con una striscia a cura di Affari Miei, portale di finanza personale #1 in Italia e punto riferimento online per l’educazione finanziaria, con Davide Marciano e Maria Carrano che ospiteranno, tra gli altri, Pietro Michelangeli (Youtuber), Fabio Scacciavillani (economista e Asset Manager) e Orlando Merone (Country Manager Italia per Bitpanda). Gabriele Del Mese di Moneyviz, inoltre, discuterà di investimenti tra gli altri con Francesco Casarella (Italian Website Manager Investing.com) e Giacomo Saver (Segreti Bancari). Gianluca Grossi di Criptovaluta.it, tra i principali siti web d’informazione sul mondo crypto in Italia con i suoi 9 milioni di utenti annuali, ospiterà nel Moneyviz Privè Giacomo Zucco (BC Academy), Luca Boiardi (Crypto Gateway), Lucia Quaglia (Community Manager Binance Italia) e Federico Rivi (Autore Bitcoin Train) oltre al Tattoo Artist Gabriele Pellerone. Nella striscia dei CryptoTalks Gabriele Del Mese, Founder e Amministratore di Moneyviz, affronterà con ogni ospite un tema differente legato all’adozione di massa delle criptovalute. Gli ospiti andranno dal mondo della musica a quello del business con nomi come Massimo Chiriatti (tecnologo, autore del libro “Incoscienza Artificiale”), Giampiero Di Carlo (CEO Rockol), Massimo Bonelli (CEO Icompany), Nino Ragosta (CEO Fantacalcio.it), Federico Monti (CEO Notarify), Marzio Schena (CEO Anotemusic), Francesca Failoni (CEO Alpsblockchain), Marco Cavicchioli (Divulgatore ambito crypto), Matteo Monari (Imprenditore e Business Angel Blaze Media) e Luca Mastella (Founder Learnn). Completerà la serie di talk un’esclusiva intervista a CryptoPunk #1402, una delle prime collezioni NFT che ha ispirato il movimento Crypto Art. Tutti i contenuti realizzati nel Moneyviz Privè saranno trasmessi in streaming sui canali di Casa Sanaremo, sulle property di Moneyviz e dei partner dell’evento (Criptovaluta.it, Affarimiei.biz, Fantacalcio.it). Il programma completo e sempre aggiornato dell’evento è consultabile all’indirizzo www.casasanremo.it/moneyvizprive

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia