Da oggi screening sierologico sul personale dell’Università di Salerno

Parte oggi, lo screening sierologico per l’individuazione degli anticorpi Covid-19 su tutto il personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo dell’Università di Salerno. I primi sessanta dipendenti sono stati convocati per domani presso i laboratori del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo salernitano. Lo screening proseguirà per le prossime settimane al fine di consentire la riapertura dell’Università di Salerno, prevista per il 15 settembre 2020, nella massima sicurezza per gli studenti e i dipendenti tutti. Dall’università di Salerno fanno sapere che si è consapevoli che, per garantire la riapertura dei Campus universitari nella massima sicurezza, non basta solo lo screening sui dipendenti, occorre la piena applicazione dell’accordo Quadro del Protocollo per la Prevenzione e la Sicurezza dei dipendenti pubblici, sottoscritto il 24 luglio 2020 presso il ministero della Pubblica Amministrazione con le Organizzazioni Sindacali.

