Da nord a sud gratis: l’AttraversaTam del salernitano Stefano Maiolica

Dal nord a sud, gratis. Un Terrone a Milano ripropone, per il secondo anno consecutivo, un’iniziativa che già negli anni passati si è rivelata vincente: grazie agli sponsor ha infatti organizzato un autobus per riportare a casa i fuori sede, un modo per contrastare il caro prezzi di treni e aerei che, puntualmente, in occasione delle festività natalizie arrivano alle stelle, inaccessibili a tanti giovani studenti e lavoratori, costretti a trasferirsi al nord in cerca di un futuro migliore. Nasce così l’Attraversatam, salviamo il Natale”, il pullman solidale di unterroneamilano. Già due anni fa, infatti, il 27enne salernitano Stefano Maiolica riuscì a portare 87 fuorisede a casa per Natale completamente gratis. “Questa iniziativa nasce come forma di protesta “concreta” per provare a sensibilizzare più persone possibile su un tema di cui se ne parla tanto, anche in politica, ma su cui nessuno fa mai nulla. Per questo ho pensato “se tornare a casa costa così tanto, noleggio il mio pullman e vediamo che succede!”, ha spiegato il giovane salernitano che, attraverso la pagina social di “un terrone a Milano” ha lanciato questa provocazione e la risposta è stata immediata sia da parte dei media sia da parte delle persone, innescando un bellissimo spirito di solidarietà. “Il concetto alla base di questa iniziativa è molto semplice. Noleggio uno o più pullman e il costo viene coperto dall’intervento di alcuni sponsor che decidono di aderire alla campagna acquistando quelli che ho chiamato “biglietti sospesi”, ha poi aggiunto Maiolica. Gli sponsor di questa seconda edizione dell’Attraversatam sono: Zentiva, un’azienda leader nello sviluppo e nella fornitura di farmaci equivalenti, farmaci Brand, biosimilari, prodotti di automedicazione di alta qualità a prezzi accessibili. Il loro obiettivo è prendersi cura della salute dei cittadini offrendo prodotti accessibili, efficaci, sicuri e di qualità e Cioccolatitaliani, fondato nel 2009 dalla famiglia Ferrieri, Cioccolatitaliani ha trovato la sua definizione nella parola “Chocology”, l’arte di mixare il migliore cioccolato del mondo con gelateria, pasticceria e caffetteria e nel 2020 è stata nominata da Forbes una delle 100 eccellenze italiane nel mondo. “Alcuni viaggi richiedono tantissima forza. Sono quelli dei bambini malati oncologici e delle loro famiglie che da tutta Italia devono recarsi all’Istituto Tumori per le cure – ha raccontato il 27enne salernitano – Siamo orgogliosi di sostenere con l’AttraversaTAM il progetto ViaggiamoInsieme della Lilt – Lega Italiana lotta ai tumori di Milano e Monza Brianza. L’obiettivo è quello di donare un contributo delle spese di viaggio sostenute per tornare a casa, nella propria città, dopo le cure all’Istituto Tumori. Un aiuto concreto per un viaggio così importante dopo un periodo pesante e difficile. Saremo con Lilt per donare sempre più caldi ritorni a casa ai bambini e alle loro famiglie”. La data di partenza sarà il 22 dicembre alle ore 19 dalla Stazione Centrale di Milano. I fuorisede viaggeranno, verso il sud, con tappa a Bologna, Napoli, Salerno, Lecce, Cosenza e Catania, con un autobus a due piani e durante il viaggio ci saranno diverse attività mentre, durante le varie fermate, saliranno artisti di strada per intrattenere i passeggeri.

Chi è Stefano Maiolica e come nasce “Un Terrone a Milano”

Stefano Maiolica, ha 27 anni, viene da Salerno e si è sempre definito unterroneamilano. Ha deciso di lasciare la sua città nell’ormai lontano 2016 perché sentiva il bisogno di uscire dalla comodità della sua cameretta per provare a realizzare i miei sogni. Così, si trasferisce a Milano in modo da poter avere il futuro a 5 ore di treno da casa. “In questi anni ho dovuto affrontare tantissime sfide: la ricerca di una stanza decente e a un costo accessibile, il costo della vita a Milano e la tanta nostalgia di casa. Ma queste sfide mi hanno aiutato a capire davvero chi sono e ho deciso di condividerle con voi – racconta il giovane sul suo sito web – Così, una notte di maggio del 2018 ho realizzato che le sfide che la mia storia era la storia di tanti e che sarebbe potuto essere utile raccontare la mia esperienza per aiutare gli altri. Così è nato unterroneamilano e in questi anni…ne sono successe di cose”.

