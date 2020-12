“Da mesi denunciamo lavori senza controllo”

di Pina Ferro

Auto “affondata” in via Alcide De Gasperi in un tratto oggetto di lavori della rete fognaria. “E’ da mesi che denunciamo che i lavori della rete fognaria procedono senza rigorosi controlli da parte dell’Amministrazione Comunale visto che le strade sono di proprietà e competenza comunale”. Sottolinea in merito il consigliere comunale Michele Russo, il quale aggiunge che via Martiri d’Ungheria nel tratto che va da via Giovanni XXIII a via Cesare Battisti dovrebbe essere ad oggi aperta, in quanto l’ordinanza disponeva la chiusura fino al 20 novembre. “L’automobilista, tuttavia, si trova di fronte una segnaletica – peraltro confusa – stando alla quale la strada sarebbe chiusa. Insomma gli atti dicono una cosa ed i fatti altro.

