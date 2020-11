“Da marzo ad oggi nessun rimbalzo per i negozi, per noi è ormai la fine”

di Erika Noschese

“Da marzo ad oggi non possiamo segnalare alcun rimbalzo per i negozi. Il settore dettaglio continua a registrare risultati in calo e forti perdite, rafforzando i timori di una progressiva desertificazione delle città. Il contraccolpo causato dalla chiusura alle 18 degli esercizi di somministrazione è stato devastante”. Parla così Giuseppe Saetta, titolare di Zenzero Conceptstore Salerno, noto negozio di abbigliamento di via Dei Principati. La seconda ondata di contagi e la decisione del ministro della Salute Roberto Speranza di decretare la Campania zona rossa, con un secondo lockdown, seppur più morbido, ha messo in ginocchio tanti settori. Tra quello più colpito sicuramente il settore dell’abbigliamento, costretto a chiudere per altri 15 giorni, dopo lo stop della prima ondata e il primo vero lockdown che ha colpito tutto il Paese.

