Da giovedì aperti anche a cena se non arriveranno risposte, è questa la forma di protesta lanciata da Tutela Nazionale Imprese che ha inviato una lettera ai prefetti di quasi tutte le regioni d’Italia a nome di tutta la categoria della ristorazione. “O ci sono le prove scientifiche che i ristoranti sono luoghi di contagio o apriamo a cena” da giovedì prossimo non rispettando l’obbligo di chiusra alle 18. All’iniziativa ha aderito anche l’Acs di Salerno. Armando Pistolese, presidente dell’associazione salernitana, spiega che anche in città, così come in provincia, pur nel rispetto delle regole, giovedì i locali della ristorazioni resteranno aperti dopo le 18.

