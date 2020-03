Da domani chiudono i distributori di carburante

“Noi, da soli, non siamo più nelle condizioni di assicurare ne’ il necessario livello di sicurezza sanitaria, ne’ la sostenibilità economica del servizio. Di conseguenza gli impianti di rifornimento carburanti semplicemente cominceranno a chiudere: da mercoledì notte quelli della rete autostradale, compresi raccordi e tangenziali; e, via via, tutti gli altri anche lungo la viabilità ordinaria”. Lo annunciano in una nota Faib (Confesercenti), Fegica (Cisl), Figisc/Anisa (Confcommercio)

