Da bambina timida e introversa a campionessa sul ring

di Pina Ferro

Da bimba timida ed introversa a campionessa dii Boxe. Miriam Tommasone 18 anni, è oggi l’orgoglio della sua terra e della Campania. La giovane studentessa, più volte salita sul podio delle varie competizioni a cui ha partecipato, vive a Pompei con la sua famiglia. Quattro volte campionessa italiana. Reduce da un’esperienza sportiva in Polonia dove sul ring ha combattuto, come lei stessa tiene a sottolineare, “mettendoci il cuore”. Oltre alpi Miriam ci è arrivata con la federazione pugilistica italiana di cui fa parte da oltre cinque anni. A quanti anni sei salita sul ring per la prima volta? «Io faccio pugilato da quando avevo sette anni, ora ne ho quasi 19…

