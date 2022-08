Cure canalari urgenti per nove dei minori ospitati alla Tafuri

di Monica De Santis

E’ stata la dottoressa Roberta Borrelli odontoiatra, presso il poliambulatorio di Pastena dell’Asl di Salerno a prendere in cura ieri mattina 9 dei migranti minori non accompagnati che avevano problemi odontoiatri, talmente gravi da richiedere un immediato intervento medico. Contattata dalla vice sindaco e dottoressa Paku Memoli, la dottoressa Borrelli non si è tirata indietro ed ha accolto i nove migranti presso il poliambulatorio, visitandoli e provvedendo ad iniziare le cure canaliri. Cure che dovranno proseguire anche nei prossimi giorni, ma che al momento stanno dando sollievo ai ragazzi che a causa del forte mal di denti non riuscivano neanche a mangiare. “La dottoressa Borrelli è stata molto gentile e disponibile”, ha raccontato poi la vice sindaca Paku Memoli, che già dalle 7 di ieri mattina si era recata nuovamente presso l’ex scuola elementare Tafuri che attualmente sta accogliendo 73 dei migranti minori non accompagnati giunti lunedì mattina al porto di Salerno. Di questi lo ricordiamo 11 sono positivi al covid, le loro condizioni di salute sono buone, ma restano comunque ancora isolati rispetto agli altri ospiti della struttura, fino a quando non risulteranno negativi.

