Cumuli di rifiuti davanti la scuola Giocomo Costa e la chiesa dei Santi Crispino e Crispiniano

di Monica De Santis

Salerno e i suoi rifiuti. Storie di tutti i giorni, o meglio immagini di tutti i giorni. Decine e decini di sacchetti di rifiuti che vengono abbandonati ovunque ed in qualsiasi giorno della settimana, senza alcun rispetto del calendario della raccolta differenziata, sicuri di farla franca, perchè i controlli, troppo pochi, vengono fatti solo in alcune zone della città. E così, ieri mattina, davanti alla scuola Giacomo Cosa di Salerno ecco spuntare tanti, tantissimi sacchetti di rifiuti di ogni genere. Un’immagini che ricorda le tante altre dei giorni scorsi, ma anche della stessa giornata di ieri. Si, perchè se si cambia quartiere e si va nel centro storico, davanti alla ormai nota chiesa dei Santissimi Crispino e Crispiniano la situazione non è diversa. Anche qui ieri mattina, i rifiuti erano tantissimi, ed anche qui, ancora una volta nessuno ha preso provvedimenti, nonostante lo ricordiamo c’è una telecamera che punta proprio sull’ingresso della chiesa. Una situazione denunciata talmente tante volte che ormai anche gli stessi residenti si sono scocciati, nessuno vuole prendere provvedimenti. Neanche l’assessore Tringali che la scorsa settimana convoco i comitati di quartiere promettendo di risolvere i problemi soprattutto del centro storico. Problemi ben noti e che potrebbero essere risolti in poche ore, se solo lo si volesse veramente.

