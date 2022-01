Cultura in lutto. E’ morto Franco G. Forte

Addio allo scrittore Franco G. Forte. Il drammaturgo ed editore di Nocera Inferiore è venuto a mancare oggi. E’ stato per decenni tra i protagonisti della scena culturale e teatrale, non solo locale. Autore di diversi testi, tra i quali ricordiamo “Luigi Angrisani. L’avventura di un uomo” edito nel 2002 e “Luigi Angrisani. Una storia che ci appartiene” edito nel 2013. La sua ultima apparizione in pubblico risale a soli 10 giorni fa nell’ambito del festival teatrale “Scenari Pagani”, dove ha ricevuto un riconoscimento da parte degli organizzatori.

