CSI Salerno, i bambini fanno di nuovo gol

SALERNO – Dopo i corsi di minibasket e minivolley in corso di svolgimento presso il Villaggio Sportivo sul lungomare Tafuri, sui campi del Centro Sportivo New G Club a Bivio Pratole è ripresa anche l’attività di calcio giovanile targata CSI Salerno. Dopo oltre quattordici mesi di stop, infatti, con il progetto “Estate insieme”, sono ripartiti, infatti, nello scorso weekend con la fase territoriale i campionati giovanili, organizzati dal referente del settore calcio Bruno Nicastro. Grazie all’ospitalità e alla fattiva collaborazione del Centro Sportivo New G Club a Bivio Pratole, la ripartenza delle attività è stata organizzata nel pieno rispetto dei protocolli previsti per il contenimento dell’emergenza sanitaria. Tutti i piccoli calciatori, infatti, sono arrivati in campo già in tenuta da gioco e muniti di mascherina e prima di entrare in campo si sono sottoposti alla classica misurazione della temperatura per poi consegnare l’autocertificazione Covid-19, valida quattordici giorni…

