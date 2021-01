Crisi di governo, oggi il premier Conte al Quirinale: verso le dimissioni per un nuovo incarico

Il premier Conte ad un passo dalle dimissioni? Ore di particolare fibrillazione per il governo nazionale dopo la crisi voluta da Italia Viva. Questa mattina alle nove, il presidente Giuseppe Conte è atteso al Quirinale il Consiglio dei ministri e, verosimilmente, annuncerà anche le sue dimissioni. Sullo sfondo rimane aperta la sfida dei numeri in Senato sulla relazione di Bonafede sulla giustizia. È una settimana cruciale per il governo Conte. Niente più tutto per tutto nell’ostica aula del Senato: questa mattina il premier darà le dimissioni per puntare al reincarico per la formazione di un Conte-ter

