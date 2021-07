Crescent, Cammarota: ‘Rispetto per la sentenza. Resta vulnus sulla partecipazione popolare.

‘La Corte d’Appello è stata chiara, la legge si rispetta, così come le sentenze’. Così l’avvocato Antonio Cammarota, presidente della commissione trasparenza e candidato sindaco de ‘La nostra libertà’ rispetto all’assoluzione pronunciata dalla Corte d’Appello in merito al processo ‘Crescent’. “Resta un vulnus di carattere politico e istituzionale. Una trasformazione così radicale del territorio necessitava di un coinvolgimento dei cittadini attraverso strumenti di partecipazione, quali un referendum”, prosegue Cammarota. ‘Lo proposi per quanto riguarda l’intervento di riqualificazione con la creazione di parcheggi nella zona di Piazza della Concordia e ancora di più era indispensabile per un’opera come il Crescent che ha cambiato la fisionomia della città’. ‘Mai più scelte urbanistiche senza l’avallo del consenso popolare’, conclude Cammarota.

