Crescent atto finale deviazione illecita del torrente

Deviazione del Fusandola e procedimento penale. A seguito del deposito delle motivazioni della senntenza emessa da parte del Gip il comitato No Crescent ed Italia Nostra intervengono nuovamente sulla vicenda e annunciano che a breve convocherannno una conferenza stampa. Da circa 12 anni le associazioni hanno sostenuto l’inattuabilità del comparto edificatorio di Santa Teresa riguardo alle edificazioni del fabbricato Crescent e della Piazza delle libertà. “Una scellerata scelta amministrativa che per essere logicamente attuata ha comportato la direzione del torrente Fusandola che nel 1954 causa la tragica alluvione di Salerno con oltre 100 vittime. – Si legge nella nota delle due associazioni – non solo un disastro urbanismo demaniali e paesaggistico ma soprattutto ambientale con pericolo per la pubblica e privata incolumità. Con sentenza del Gip del tribunale penale di Salerno del 15 aprile il giudice Pacifico ha condannato un funzionario comunale, stigmatizzando l’intera procedura del Como accettabile tra gli altri reati legge di reazione del torrente Fusandola. Numerose le illeicità evidenziate nella motivazione della sentenza tra le quali la nullità delle autorizzazioni paesaggistiche “tamquam non esse” lasciato su una presunta che edizione non tiene impossibilità della validazione del progetto pubblico – privato. “Questa sentenza per le associazioni rappresenta la conclusione di una relazione strumentale e faziosa i danni di un territorio e dei cittadini per mere finalità speculative non solo di natura economica”….

