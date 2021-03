Cremonese-Salernitana, Centri Verrengia main sponsor

Sabato 06/03/21, in occasione del match di campionato di serie B tra U.S Cremonese e U.S Salernitana, i Centri Verrengia saranno nuovamente main sponsor del sodalizio granata, sperando di espugnare la città lombarda!

Ancora una volta i Centri Verrengia si rendono protagonisti nel mondo del calcio, ed in particolar modo con la squadra della propria città

