Credendino: “Come Carisal siamo felici e soddisfatti, 1000 doni ai bambini bisognosi”

di Francesco La Monica

«Siamo felici e soddisfatti per essere riusciti a coinvolgere, in così poco tempo, centinaia di famiglie con la cultura del dono. Tutto è andato ben oltre le più rosee aspettative». A dichiararlo è Domenico Credendino, presidente della fondazione “Carisal”, nell’ambito del progetto solidale “Scatole Magiche”, promosso dall’associazione culturale “Mano nella mano” con il patrocinio e la collaborazione, per l’appunto, della fondazione Carisal. Un’iniziativa, conclusasi ieri mattina presso la Colonia San Giuseppe di Salerno, che ha riscosso una notevole partecipazione della comunità, coinvolgendo grandi e piccini nella realizzazione di fantastici “pacchi dono” per i bimbi meno fortunati.

