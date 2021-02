Covid: sindaco Salerno, chiedero’ impiego forze dell’ordine

“Proporro’ nelle prossime ore un tavolo tecnico nel quale chiedero’ di dividere la citta’ in quadranti, assegnati alle forze dell’ordine. Rivolgo un appello ai miei concittadini: Carnevale e San Valentino non si trasformino nelle feste del contagio. Siamo sottodimensionati come organico di polizia municipale”. Lo ha detto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, a margine di una iniziativa al carcere di Fuorni. Sulla possibilita’ di chiudere le scuole del territorio, il primo cittadino ha spiegato: “Aspetteremo i dati che ci verranno forniti dall’Unita’ di Crisi della Regione Campania. Li valuteremo insieme al Prefetto e ai dirigenti scolastici e decideremo, insieme, con attenzione particolare alla crescita culturale ma anche e soprattutto alla salute dei ragazzi e al blocco pandemico. Per prendere qualsiasi decisione – cosa che faremo senza demagogia, ma con spirito di responsabilita’ – e’ necessario aspettare i dati”. In merito al fatto che il Tar ha bloccato l’ordinanza del sindaco di Scafati, Napoli spiega: “Noi non possiamo preconizzare i comportamenti del Tar. I nostri atti saranno coerenti e razionali e dovremo fare in modo che valgano, attingendo a riscontri certi, a dati scientifici”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia