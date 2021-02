ADN1223 7 CRO 0 ADN CRO NAZ COVID: ORDINANZA SPERANZA, DA DOMENICA CAMPANIA, EMILIA R. E MOLISE ARANCIONI = Roma, 19 feb. (Adnkronos Salute) – Passano in area arancione le regioni CAMPANIA, Emilia Romagna e Molise. Lo prevede una nuova ordinanza, che andrà in vigore a partire da domenica e che il ministro della Salute, Roberto Speranza firmerà in giornata sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia