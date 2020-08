Covid, nuovi casi a Salerno e Pellezzano

Nuovo caso di Coronavirus a Pellezzano. Nella giornata di ieri, l’Asl di Salerno ha dato notizia di un caso di positività nella frazione Coperchia di Pellezzano.

L’uomo, F.V., non ha autorizzato la diffusione delle proprie generalità. Dalla ricostruzione della catena degli eventuali spostamenti, è emerso che non ha avuto contatti da molto tempo prima del sorgere dei primi sintomi, e già da diversi giorni è in isolamento presso il proprio domicilio. La persona vive con la moglie, i due sono in buone condizioni e si trovano in isolamento domiciliare, seguiti dal personale dell’Asl. Ricevuta la comunicazione circa la positività del soggetto, è stata immediatamente emessa ordinanza di quarantena per lui e la moglie, la quale risiede nella stessa abitazione. “Appena ricevuta la comunicazione dall’Asl, è stato immediatamente attivato il protocollo necessario”, dichiara il sindaco Francesco Morra. “La situazione è pienamente sotto controllo, ma quest’episodio serve ancora una volta a ricordarci che non bisogna abbassare la guardia, e che pertanto l’utilizzo di mascherine e del gel igienizzante per le mani, abbinati al rispetto della distanza di sicurezza, sono indispensabili per limitare il più possibile la diffusione del virus. In ultimo, voglio porgere al nostro Concittadino gli auguri di pronta guarigione di tutta la nostra Comunità”.

Ad Eboli, sono 3 i positivi facenti parte della famiglia indiana: a seguito dei controlli effettuati, infatti, alla moglie ed alla figlia, risultati positivi sabato sera, si è aggiunto il marito. Proseguono i controlli ai contatti tracciati dal personale dell’Asl, finora nessun altro positivo. Un altro positivo è stato individuato al Ruggi: si tratta di un pakistano, che è stato ricoverato al polo covid di Scafati per precauzione, dove è sotto sorveglianza, ma in buone condizioni. Nella giornata di sabato l’Azienda Sanitaria ha prodotto il massimo sforzo per mettere in sicurezza la polizia locale e consentire agli agenti di svolgere il proprio importante lavoro in tranquillità. Gli operatori del servizio di Prevenzione dell’Asl Salerno e quelli del Laboratorio dell’ospedale di Eboli hanno proseguito nei controlli conseguenti alla positività del vigile urbano, padre di uno dei fidanzati di Pontecagnano, sottoponendo a tampone 130 persone. Ieri mattina sono stati effettuati un’altra serie di tamponi (poco più di una decina) su altri contatti stretti, familiari del vigile, mentre domattina saranno effettuati altri 89/90 tamponi ad ulteriori operatori del corpo dei vigili, ed a contatti tracciati ed individuati dagli operatori Asl.