Covid: negativi tamponi bambini plesso Alemagna a Salerno

“Tutti i bambini del Plesso Alemagna, che ieri si sono sottoposti al tampone, sono risultati negativi. Una gran bella notizia per tutti noi”. Lo ha comunicato questa mattina il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli in merito all’avvio del progetto “Tamponi a scuola” che durera’ fino alla fine dell’anno scolastico, con una cadenza trisettimanale. “Con lo screening – ha spiegato il primo cittadino – potremmo monitorare eventuali positivi e contenere i contagi. A Salerno vogliamo che la scuola venga vissuta in piena sicurezza. Con uno sforzo enorme, abbiamo avviato ieri, dall’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II, la campagna di tamponi molecolari nelle scuole cittadine, in accordo con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e in collaborazione con la Fondazione EBRIS. I bimbi del plesso Alemagna sono stati bravissimi cosi’ come il corpo docente che li ha rassicurati e gli operatori sanitari i quali hanno avuto un approccio professionale ma anche estremamente umano e delicato. Con i dirigenti scolastici lavoriamo in grande sinergia. E’ fondamentale che loro seguano tutti i protocolli e segnalino immediatamente i casi di positivita’ perche’ se gli screening non sono accompagnati da una vigilanza puntuale da parte dei dirigenti e da parte della ASL competente, allora tutto cio’ sara’ vano. Chiedo, a tutti, massima responsabilita’ e rigore nelle comunicazione e nell’applicazione dei protocolli”. Il progetto sara’ rivolto progressivamente, ai dirigenti, ai docenti e al personale delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Si attivera’ anche lo screening per i piu’ piccoli, in questo caso, con tamponi salivari. Per chi e’ impossibilitato nel giorno prestabilito presso la propria scuola, potra’ raggiungere la struttura adibita ai Campi di Tennis Comunale/Pattinodromo sul Lungomare a Torrione.

