Covid: in Campania restano le mascherine

Come anticipato dal governatore Vincenzo De Luca, l’obbligo delle mascherine resta in vigore in Campania, facendo una scelta diversa rispetto al decreto del governo nazionale. Oggi la Regione ha pubblicato l’ordinanza valida fino al 28 febbraio: “L’utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato”. L’ordinanza raccomanda l’utilizzazione anche “all’aperto – ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento – nonche’ nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, e nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi”. Il provvedimento prevede anche la pena di una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro per la trasgressione dell’ordinanza. Resta quindi in vigore il divieto di togliere la mascherina, come aveva anticipato De Luca il giorno prima parlando a Salerno e criticando le decisioni del governo. Intanto in Campania l’incidenza del covid resta stabile con il bollettino quotidiano che parla di 7.948 nuovi su 66.116 test esaminati. Ieri l’indice di contagio era pari al 12,28%, oggi e’ 12,02%. Ventidue i decessi nelle ultime 48 ore, cui si aggiungono 19 deceduti in precedenza ma registrati ieri per un totale di 41 deceduti, una cifra che resta alta. Negli ospedali scendono a 79 i posti letto occupati nelle terapie intensive (-3 rispetto a ieri) e a 1312 quelli in degenza (-26 rispetto a ieri). Guardando ai dati settimanali, un segnale positivo arriva dalle scuole di Napoli dove e’ in netto calo il numero degli studenti positivi, scesi di oltre 400 rispetto alla settimana precedente. L’Asl Napoli 1 rende noto che dal 2 all’8 febbraio ci sono nelle scuole 629 contagi, mentre nella settimana precedente i contagiati erano stati 1.040. Il numero piu’ alto di contagi appartiene questa settimana alla scuola superiore che ha 243 positivi nuovi al covid (di cui 10 docenti e un non docente), davanti alla scuola primaria che ha 172 positivi, di cui 4 docenti. Al terzo posto la secondaria di primo grado, le medie, con 139 positivi (di cui 6 docenti), mentre la scuola d’infanzia, senza bimbi vaccinati, ha 75 positivi, di cui 10 docenti e un non docente. Infine, va detto che e” prevista in serata la riapertura del pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli. chiuso questa mattina – a eccezione delle urgenze e dei casi Covid – per la saturazione delle disponibilita’ di posti letto, fenomeno collegato anche ai problemi di gestione derivanti dai pazienti legati alla pandemia. La direzione generale dell’ospedale aveva assicurato l’impegno per la riapertura in giornata.

