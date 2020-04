Covid, fase 2: c’è anche Strianese. soddisfatto De Luca jr

Enorme soddisfazione ha espresso il deputato del Pd Piero De Luca – per la composizione della task force composta da rappresentanti delle Regioni, delle Province e dei Comuni per comporre con il Governo la cabina di regia che dovrà analizzare e affrontare le tematiche relative alla cosiddetta “fase 2”. “Sono orgoglioso, in particolare, di aver contribuito, con il sostegno del Segretario Nazionale Nicola Zingaretti e del coordinatore politico della segreteria del Partito Democratico, Nicola Oddati, ad assicurare la presenza del Presidente della Provincia di Salerno Vincenzo Strianese. Tenuto conto dell’equilibrio complessivo fra aree geografiche del paese e forze politiche di appartenenza, la sua partecipazione rappresenta il riconoscimento dell’importante lavoro politico ed istituzionale che si sta svolgendo nel territorio della Provincia e in tutta la Campania. Sono certo che saprà ascoltare le istanze delle nostre comunità e che sarà in grado di fornire il proprio contributo in termini di esperienza, equilibrio e capacità amministrativa. In bocca al lupo e buon lavoro!

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia