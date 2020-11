Covid, De Luca: da oggi decisivi comportamenti cittadini

“Deve essere chiaro che da oggi in poi saranno decisivi i comportamenti dei concittadini. Il contagio non scomparirà da solo”. A dirlo è l presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Per l’ex sindaco di Salerno il rischio di avere “situazioni drammatiche è dietro l’angolo”. “Comportamenti irresponsabili, ancora largamente presenti nei nostri territori, rischiano di pregiudicare tutto e di far saltare due dati per noi decisivi che stiamo difendendo con l’impegno straordinario di tutto il personale sanitario: una presenza contenuta nelle terapie intensive, e un numero contenuto di persone che perdono la vita in relazione alla popolazione residente” conclude il governatore.

