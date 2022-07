Covid: De Luca, confusione totale, ministero Salute non esiste

“il governo nazionale non ha provveduto a rifinanziare i medici, gli infermieri delle Usca, abbiamo dovuto fare noi come Campania una proroga a carico della Regione fino al 31 agosto per non mandare a casa i dipendenti. Sono cose vergognose. E’ come se noi il ministero della Salute non lo avessimo. Sembrano in confusione totale. Ancora oggi non e’ stato ancora definito l’obbligo dell’uso delle mascherine negli uffici pubblici. Abbiamo la sensazione di navigare a vista. Nel frattempo il governo e il ministero della Salute non hanno ancora deciso il riparto del Fondo sanitario nazionale per quest’anno. Siamo a luglio e il riparto ancora non c’e’. Roma non esiste semplicemente”. Cosi’ il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, durante la diretta facebook del venerdi’.

